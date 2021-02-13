BESTE AÇAR’IN KAYAHAN ÖZLEMİ

Beste Açar, 2015 yılında hayatını kaybeden babası Kayahan’ın mezarına oğlu Rüzgar’ın su döktüğü video’sunu Instagram’dan yayınlandı. Duygusal bir mesaj yazan Açar, “Biraz önce yaşadığım bir durumdan sonra fotoğraflarıma bakarken bu video karşıma çıktı. Onun realitesinde dedesine su verdiği için içtiğini düşünüp, mutlu oluyor. Bizim yetişkin versiyonlarımızda ise küçücük duygusal bir tebessüm. Bir şeyi nasıl görmeyi seçiyorsan onun içinde onu öyle deneyimliyorsun. ‘Babam seni çok özledim’ demek çok özlemsiz bir ifade... Anlatamam, yazamam ve söyleyemem” notunu düştü.