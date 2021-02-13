MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri BESTE AÇAR’IN KAYAHAN ÖZLEMİ
13.02.2021 - 07:00 |

BESTE AÇAR’IN KAYAHAN ÖZLEMİ

Beste Açar, oğlu Rüzgar’ın dedesinin mezarına su döktüğü anları Instagram’dan paylaşıp, “Babam seni çok özledim demek çok özlemsiz bir ifade... Anlatamam,yazamam ve söyleyemem” dedi

BESTE AÇAR’IN KAYAHAN ÖZLEMİ
ABONE OL

Beste Açar, 2015 yılında hayatını kaybeden babası Kayahan’ın mezarına oğlu Rüzgar’ın su döktüğü video’sunu Instagram’dan yayınlandı. Duygusal bir mesaj yazan Açar, “Biraz önce yaşadığım bir durumdan sonra fotoğraflarıma bakarken bu video karşıma çıktı. Onun realitesinde dedesine su verdiği için içtiğini düşünüp, mutlu oluyor. Bizim yetişkin versiyonlarımızda ise küçücük duygusal bir tebessüm. Bir şeyi nasıl görmeyi seçiyorsan onun içinde onu öyle deneyimliyorsun. ‘Babam seni çok özledim’ demek çok özlemsiz bir ifade... Anlatamam, yazamam ve söyleyemem” notunu düştü.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!

Viranşehir kortuna kavuştu

Viranşehir kortuna kavuştu

Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'

Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet