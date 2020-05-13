29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Bestemsu Ã–zdemir, maske ve eldiven takarak kurallara uymasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ã–zdemir, "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bunlara dikkat etmemiz lazÄ±m, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca evde kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. BugÃ¼n bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n yanÄ±na gitmem gerekiyor. Sizler de dikkat edin, hepinize kolay gelsin" diyerek, yoluna devam etti.Â