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13.05.2020 - 11:14 | | MESUT YILMAZ

Bestemsu Özdemir'in corona virüs tedbiri

Oyuncu Bestemsu Ã–zdemir, Ã¶nceki gÃ¼n KuruÃ§eÅŸme'de bulunan bir akaryakÄ±t istasyonunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bestemsu Özdemir'in corona virüs tedbiri
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29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Bestemsu Ã–zdemir, maske ve eldiven takarak kurallara uymasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ã–zdemir, "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bunlara dikkat etmemiz lazÄ±m, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca evde kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. BugÃ¼n bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n yanÄ±na gitmem gerekiyor. Sizler de dikkat edin, hepinize kolay gelsin" diyerek, yoluna devam etti.Â

Bestemsu Ã–zdemirin corona virÃ¼s tedbiri

Magazin Haberleri Bülteni (13 MayÄ±s 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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