Bestemsu Özdemir'in yılbaşı dileği

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; yılbaşı alışverişi yaptıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir, “Haftaya bir dizide rol almaya başlıyorum. Bunun dışında bir dijital platformda da projemiz olacak” dedi.

Güzel oyuncu, 2021 yılı için de sağlık dilediğini söyledi.