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28.12.2020 - 10:56 |

Bestemsu Özdemir'in yılbaşı dileği

Oyuncu Bestemsu Özdemir ve sevgilisi Can Aydın, Rumeli Hisarı’ndaki evlerine girerken görüntülendi.

Bestemsu Özdemir'in yılbaşı dileği
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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; yılbaşı alışverişi yaptıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir, “Haftaya bir dizide rol almaya başlıyorum. Bunun dışında bir dijital platformda da projemiz olacak” dedi.

Güzel oyuncu, 2021 yılı için de sağlık dilediğini söyledi.

Bestemsu Özdemirin yılbaşı dileği

Behzat Uygur, İlber Ortaylı’nın 'maşallah şuna bak' sözlerini ti'ye aldıProf. Dr. İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Behzat Uygur da söz konusu olayı ti'ye alıp videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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