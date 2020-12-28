28.12.2020 - 10:56 |
Bestemsu Özdemir'in yılbaşı dileği
Oyuncu Bestemsu Özdemir ve sevgilisi Can Aydın, Rumeli Hisarı’ndaki evlerine girerken görüntülendi.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; yılbaşı alışverişi yaptıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir, “Haftaya bir dizide rol almaya başlıyorum. Bunun dışında bir dijital platformda da projemiz olacak” dedi.
Güzel oyuncu, 2021 yılı için de sağlık dilediğini söyledi.
Behzat Uygur, İlber Ortaylı’nın 'maşallah şuna bak' sözlerini ti'ye aldıProf. Dr. İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Behzat Uygur da söz konusu olayı ti'ye alıp videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.