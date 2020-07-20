BEYAZ ATLI PRENSİNİ BEKLİYOR

Kanal D’de ekrana gelen ‘Hekimoğlu’ dizisinde rol alan Damla Colbay, aradığı aşkı bekliyor. Oyuncu, “Beyaz atlı prensimi bekliyorum” dedi. Colbay, “Aşk yaşayacağınız kişinin meslektaşınız olmasına dikkat eder misiniz?” sorusuna, “Ruh eşine çok inanırım. Hayatıma gelmesini umuyorum. Kim olduğu, mesleği ve hangi dine inandığı önemli değil” yanıtını verdi.

Yatırımlar yaptığını belirten oyuncu, “Harcamalarıma dikkat ediyorum. Babamdan akıl alıyorum ve sözünü dinliyorum” açıklamasını yaptı. Son dönemdeki kadına şiddet olayları için Colbay, “Bunu yapan kadın-erkek fark etmez herhangi bir canlıya zarar veren her yaratığın çok aciz ve zavallı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kadına ve her türlü şiddete karşıyım” diye konuştu.