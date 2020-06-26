Beyazıt Öztürk'ün sahte hesap isyanı

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz günlerde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Öztürk avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde, adı ve fotoğrafları kullanılarak sosyal medyada hesapları oluşturulduğunu, söz konusu hesaplarda ise paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Günaydın'da yer alan habere göre; kişilik haklarının ihlal edildiğini beyan eden Öztürk, itibarının zedelendiğini ileri sürerek söz konusu hesaplara erişimin engellenmesini talep etti.

HESAPLAR KAPATILDI

Öztürk'ün talebinin ardından mahkeme, sahte şekilde oluşturulmuş hesapların ünlü sunucunun kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.