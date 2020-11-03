MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Beyonce evde arıcılığa başladı
03.11.2020 - 10:30 |

Beyonce evde arıcılığa başladı

ABD'li şarkıcı Beyonce, karantina döneminde alerjisi olan kızları için evde arıcılığa başladığını söyledi: Yaklaşık 80 bin arım var ve her yıl yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz.

Beyonce evde arıcılığa başladı
ABONE OL

Beyonce, zorunlu karantina döneminde alerjisi olan kızları Blue ve Rumi için arıcılığa başladığını açıkladı. 39 yaşındaki yıldız, "Beklenmedik olduğunu biliyorum ama iki arı kovanım var, gerçek arı kovanları. Bir süredir evimdeler. Yaklaşık 80 bin arım var ve her yıl yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, arıcılığa kızlarının alerjilerini kontrol altına almayı hedeflediği için başladığını belirterek, "Kovanları kızlarım Blue ve Rumi için kurdum, ikisinin de çok kötü alerjileri var ve balın sayısız faydası var" dedi.

Beyonce, karantina sürecinde ebeveynliğe yaklaşımının değişip değişmediği sorusuna, "Daha iyi bir dinleyici oldum. Blue çok zeki ve bir değişim olduğunun farkında. Bir ebeveyn olarak benim görevim sekiz yaşındaki birinin dünyasını olabildiğince olumlu ve güvenli tutmak için elimden geleni yapmak" cevabını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız

Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız

Barbaros dizisinden ilk fotoğraf geldi

Barbaros dizisinden ilk fotoğraf geldi

Masterchef kaptanlık oyunu düelloyu kim kazandı, yeni takımlarda kimler var? 2 Kasım Masterchef Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları...

Masterchef kaptanlık oyunu düelloyu kim kazandı, yeni takımlarda kimler var? 2 Kasım Masterchef Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları...

Ödüller sahiplerini buluyor

Ödüller sahiplerini buluyor

Sıradaki Haber