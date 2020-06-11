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11.06.2020 - 07:00 |

Beyonce, servete imza attı

Beyonce, geçtiğimiz yıl ‘Aslan Kral’ filminde Nala’ya sesiyle hayat vererek iş birliğine imza attığı Disney ile yeni bir anlaşma için yeniden masaya oturdu.

Beyonce, servete imza attı
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Beyonce, geçtiğimiz yıl ‘Aslan Kral’ filminde Nala’ya sesiyle hayat vererek iş birliğine imza attığı Disney ile yeni bir anlaşma için yeniden masaya oturdu. The Sun gazetesinin haberine göre, üç projede yer almaya hazırlanan yıldız isim, rekor sözleşmeden 80 milyon pound (yaklaşık 693.7 milyon TL) kazanacak. İlk çalışmanın, ‘Black Panther 2’ için soundtrack olması bekleniyor.

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