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14.03.2020 - 12:11 |

Beyza Şekerci babaannesini kaybetti

Oyuncu Beyza Şekerci'nin babaannesi hayatını kaybetti. Şekerci, haberi Instagram paylaşımı ile duyurdu.

Beyza Şekerci babaannesini kaybetti

"Canım Babaannem, ölümün iyisi, güzeli olur mu? Oluyormuş... Giderken yine bir şeyler öğreterek gittin. “Dil ne söylerse olur”u yaşatan en güzel örneğimizsin. Torunlarının çocuklarını kucağına almış, hayatı hep güzel tarafıyla kucaklayan canımız babaannemiz. Güzel uykunda veda ettin bize. Sen çocukluğuma dair kalan anılarımın son büyüğüsün. Huzurla uyu... Seni çok seviyorum. 13.03.2020"

 

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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