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19.08.2020 - 08:07 |

Beyza Şekerci'den tatil pozu!

Eşi Engin Hepileri ve oğlu Can'la yaz tatilinin tadını çıkaran Beyza Şekerci, önceki gün kırmızı mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Beyza Şekerci'den tatil pozu!
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Oyuncu Beyza Şekerci, tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şekerci son olarak teknede kırmızı mayosuyla verdiği pozları yayınladı.

Güzel oyuncunun bu karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Beyza Şekerciden tatil pozu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kendilerini görüntüleyen gazetecilere, Urla'daki evlerinin kapılarını açan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, pandemi sürecini de orada geçirdi. "Birkaç gün kalır döneriz" diyen oyuncu çift, bu dönemde evdeki eksikleri de tamamladıklarını anlattı. 

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