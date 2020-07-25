MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bilal Çelik’ten ‘Rüyalar’
25.07.2020 - 07:00 |

Bilal Çelik’ten ‘Rüyalar’

Bilal Çelik’in sözü-müziği kendisine ait olan yeni çalışması ‘Rüyalar’, DMC etiketiyle müzik platformlarında yerini alacak.

Bilal Çelik’ten ‘Rüyalar’
ABONE OL

Şarkıcı, parçanın klip çekimleri için kesenin ağzını açtı. Yönetmen koltuğuna kendisinin oturduğu, görüntü yönetmenliğini Varol Şahin’in üstlendiği ve 50 kişilik teknik ekiple 16 saatte çekimleri tamamlanan video için yaklaşık 200 bin TL harcandı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya

Bay Yanlış 5. bölümde neler olacak? Romantik anlar...

Bay Yanlış 5. bölümde neler olacak? Romantik anlar...

MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...

MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...

Sıradaki Haber