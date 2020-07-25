Bilal Çelik’ten ‘Rüyalar’

Şarkıcı, parçanın klip çekimleri için kesenin ağzını açtı. Yönetmen koltuğuna kendisinin oturduğu, görüntü yönetmenliğini Varol Şahin’in üstlendiği ve 50 kişilik teknik ekiple 16 saatte çekimleri tamamlanan video için yaklaşık 200 bin TL harcandı.