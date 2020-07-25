25.07.2020 - 07:00 |
Bilal Çelik’ten ‘Rüyalar’
Bilal Çelik’in sözü-müziği kendisine ait olan yeni çalışması ‘Rüyalar’, DMC etiketiyle müzik platformlarında yerini alacak.
Şarkıcı, parçanın klip çekimleri için kesenin ağzını açtı. Yönetmen koltuğuna kendisinin oturduğu, görüntü yönetmenliğini Varol Şahin’in üstlendiği ve 50 kişilik teknik ekiple 16 saatte çekimleri tamamlanan video için yaklaşık 200 bin TL harcandı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.