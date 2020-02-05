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HaberlerMagazin Haberleri Billie Eilish: Başka bir bedende olmak için her şeyi yapabilirdim!
05.02.2020 - 11:50 |

Billie Eilish: Başka bir bedende olmak için her şeyi yapabilirdim!

Genç şarkıcı Billie Eilish, ergenlik döneminde yaşadığı depresyon günlerini anlattı. Bedeninden nefret ettiğini söyleyen Eilish, bu durumun şu an seçtiği kıyafetleri bile etkilediğini dile getirdi.

Billie Eilish: Başka bir bedende olmak için her şeyi yapabilirdim!

Vogue dergisinin Amerika ayağına röportaj veren Billie Eilish, kendisini ergenlik çağı boyunca etkilemiş olan depresyondan bahsetti. Çok sayıda Grammy ödülü kazanan 18 yaşındaki şarkıcı, ergenlik çağında bedeniyle ilgili güvensizlik yaşadığını anlattı. 

11 yaşında ergenliğe girdiği için zor günler yaşayan Eilish, “Çok erken gelişmeye başladım. 9 yaşımda göğüslerim vardı, 11 yaşımda ilk reglimi oldum. Bedenim beynimden daha hızlı gelişiyordu” dedi.

Şarkıcı, “Bedenimden nefret ediyordum. Başka bir beden içinde olmak için her şeyi yapabilirdim. Manken olmayı gerçekten ama gerçekten çok istiyordum ama kilolu ve kısaydım. Çok hızlı geliştim" dedi.

'BOL KIYAFETLERİN İÇİNDE GÜZEL GÖRÜNÜYORUM'

Giydiği bol gömlekler hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Eilish, “O gömleklerin içinde güzel görünüyorum. Resmen kocaman göğüslerle doğdum. Küçük göğüslere sahip olanlar, kısa tişörtler giyebiliyorlar, aynı tişörtleri ben giysem göğüslerimin büyüklüğü nedeniyle daha farklı eleştirilere maruz kalırım. Bu çok saçma” dedi.

Billie Eilish: Başka bir bedende olmak için her şeyi yapabilirdim

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