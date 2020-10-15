Billie Eilish: Dansı bırakmak depresyona sürükledi

ABD’li genç müzisyen Billie Eilish henüz 18 yaşında olmasına rağmen müzik listelerindeki başarısıyla ve aldığı ödüllerle uzun süredir dikkatleri üzerine çekiyor. Genç pop yıldızı başarılarının yanı sıra hayatına dair yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor. Eilish, kısa süre önce Rolling Stone dergisine verdiği röportajda kendisini depresyona sürükleyen olayın 5 yıl önce gerçekleştiğini söyledi.

Genç şarkıcı, 13 yaşındayken dans etmeyi bırakmak zorunda kalmasının kendisini depresyona sürüklediğini belirtti.

Eilish, “Sanırım depresyon hip hop sınıfında kalça kıkırdağımı kırmamın ardından dansı bırakmak zorunda kalmam ile başladı. Beni boşluğa gönderdi. Kendime zarar verme aşamasından geçtim. İşin özü acıyı hak ettiğimi hissetmemdi” dedi.

“KENDİME GÜVENMİYORDUM”

Sakatlığının ardından sonraki birkaç yılın kendisi için karanlık geçtiğini söyleyen Billie Eilish, o dönem yalnız kalmaktan korktuğunu belirtti. 18 yaşındaki şarkıcı, “Arkadaşım, ‘eve gidiyorum, görüşürüz’ dediğinde mideme bıçak saplanmış gibi hissediyordum. Yalnız kaldığımda kendime güvenmiyordum” dedi.

Terapi seansların işe yaradığını söyleyen genç şarkıcı, “Hiçbir yerde ağlayamıyorum. Bağırıp deliye dönemiyorum. Çalışmam gerek” diye konuştu.

FOTOĞRAF: BACKGRID UK