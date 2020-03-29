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29.03.2020 - 07:00 |

Bin kişiye yardım paketi

Sinan Akçıl, 60-65 yaş üzeri ihtiyacı olan bin kişiye, yardım yapacağını söyledi. Şarkıcı, aynı davranışı sanatçı arkadaşlarından da beklediğini belirtti

Bin kişiye yardım paketi

Sinan Akçıl, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, Instagram’dan sanatçı arkadaşlarına seslendi. “Sadece uyararak olmaz” diyen şarkıcı, “Herkes duyarlılığını bir adım öteye götürsün. Kendi adıma ilk adımı atıyorum. 60-65 yaş üzeri ihtiyacı olan bin kişiye, yardım yapmak istiyorum. Gerekli paketleri hazırlatıyorum” diye yazdı.

Kolilerin içinde makarna, pirinç, su, meyve suyu ve kolonya olacağını belirten Akçıl, “İçişleri Bakanlığı’mıza teslim edeceğiz, onlar gereken kişilere gönderecek. Her şeyi devletten beklemeyelim. İnanın onlar çok çalışıyorlar. Elimizden geleni yapalım, hep beraber Türkiye’yiz. Evde kal ama seyirci kalma” mesajıyla, yüzlerce tebrik yorumu aldı.

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