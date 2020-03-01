Onur Tuna: Toprak, aidiyet o kadar önemli şeyler ki, hepimiz aynı güneşe uyanırken zamanla parçalara bölündük. ‘Acı insanı olgunlaştırır’ derler. Ama evlat acısı, yaşarken ölmek demektir. Şehitlerimize rahmet, ailelerine bir dağın sabrını diliyorum. Dünyayı bu hale getiren tüm oluşumlar, bir annenin gözünden akan bir damla yaşın vebalini ödeyemez.

Nilüfer: Yine içimiz yandı. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kahramanlarımıza şifa, ailelerine sabır diliyorum.

Ebru Yaşar: Tarifi imkansız üzüntümüzün... Hepimizin başı sağ olsun. Rabbim tüm şehit ailelerine sabır versin. Nurlar içinde uyuyun.

Kıvanç Tatlıtuğ: Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

Bergüzar Korel: Söyleyecek sözüm yok. Hangimizin gözyaşı, cümleleri ve başsağlığı mesajları, o anaların yüreğindeki acıyı hafifletir? Allah’ım sen sabır ver. Senin her şeye gücün yeter. Bu kara günleri bir daha gösterme...

Nurgül Yeşilçay: Canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İnşallah artık son bulur. Dualarımız askerlerimizle...

Çağlar Ertuğrul: Milletçe başımız sağ olsun. Şehit yakınlarına Allah sabır ve sağlık versin. Halen sınır ötesinde olan askerlerimize de güç versin.

Erdal Özyağcılar: İyi geceler diyemiyorum, yine şehit haberleri yine kara geceler...

Demet Evgar: Sözler asılı kalır yine, annelere, babalara, kardeşlere, eşlere ve evlatlara... Bitsin, son bulsun tez zamanda, aynı gökyüzünün altındaki bu karanlık. Tez zamanda barış dolu özgür mavilik ele geçirsin kararmış kalpleri...

Kubat: Yürek mi dayanır, anne feryadına... Allah’ım sabırlar versin, milletimizin başı sağ olsun. Kara haberler son bulur, artmaz inşallah.