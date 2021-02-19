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19.02.2021 - 07:00 |

‘Bir evin bir kızı’ dezavantajı

Ezgi Eyüboğlu, Zorlu PSM YouTube kanalından yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katıldı.

‘Bir evin bir kızı’ dezavantajı
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Ezgi Eyüboğlu, Zorlu PSM YouTube kanalından yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katıldı. ‘Bir evin bir kızı’ olma hissiyatının bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade eden oyuncu, “Ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz. Ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca, ‘Ee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim?’ durumu olabiliyor” dedi.

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