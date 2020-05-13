'Bir kız bebek gelsin diyorlar'

İki ay önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, Instagram’dan Beyza Şekerci’nin konuğu oldu. Virüs nedeniyle 10 Mart’tan beri evden çıkmadığını belirten oyuncu, “Herkes benimle lohusaydı... Dünya olarak başka kaygılarımız olduğu için aslında anlamadım. Yüzyıllardır bütün kadınlar lohusalıkla baş ediyorsa, bunun bu kadar büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok kaygılanırsanız, o kadar etkileniyorsunuz” şeklinde konuştu.

Korel, “Üçüncü çocuk istiyor musunuz?” sorusuna, “Herkes bunu soruyor. Doğurabileceğim bir tipim mi var? ‘Haydi ama bir kız gelsin’ diyorlar. Sağlıklı olursa, kısmetim de varsa kabulüm. ‘Asla olmaz’ diye büyük konuşmaları bıraktım” yanıtını verdi. Han’ın hem kendisine hem eşi Halit Ergenç’e benzediğini belirten oyuncu, “Doğduğunda kel olması nedeniyle Halit’e benzetildi. Bebeklik fotoğrafımla yan yana koyduğumuzda da aynı ben...” dedi.