Bir mekan üç sergi

Usta-çırak ilişkisinden yola çıkarak hazırlanan üç farklı sergide; Ahmet Oran, Figen Batı ve çağdaş Türk sanatına damgasını vurmuş isimlerin öne çıkan dönemlerinden bir seçki konuklarla buluştu. Açılışta; Nazlı Kayı, Ece Kurdoğlu, İpek Özkan, İlknur Cengiz ve Yahşi Baraz gibi sanatseverler katıldı. Sevil Dolmacı ev sahipliğindeki sergi, 29 Şubat’a kadar sürecek.