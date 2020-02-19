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19.02.2020 - 07:00 |

Bir mekan üç sergi

Sevil Dolmacı Art Gallery, kuruluşunun beşinci yılını yeni mekanı Sevil Dolmacı Art Lab ve üç yeni sergi açılışıyla kutladı.

Bir mekan üç sergi

Usta-çırak ilişkisinden yola çıkarak hazırlanan üç farklı sergide; Ahmet Oran, Figen Batı ve çağdaş Türk sanatına damgasını vurmuş isimlerin öne çıkan dönemlerinden bir seçki konuklarla buluştu. Açılışta; Nazlı Kayı, Ece Kurdoğlu, İpek Özkan, İlknur Cengiz ve Yahşi Baraz gibi sanatseverler katıldı. Sevil Dolmacı ev sahipliğindeki sergi, 29 Şubat’a kadar sürecek.

Bir mekan üç sergi

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