Bir numara Soner

Soner Sarıkabadayı’nın son hiti ‘Ölümüne’, geçtiğimiz hafta radyo ve televizyonlarda, ‘En çok çalan’ ilk 10 eser arasında bir numaraya yükseldi. Şarkıcı, kendi sosyal medya hesaplarından veri listelerini paylaşarak, “Bu parçayı çalan bütün radyolara, müzik TV listelerine ve değerli radyocu dostlarıma teşekkür ederim” diye yazdı.