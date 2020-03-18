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18.03.2020 - 07:00 |

Bir numara Soner

Soner Sarıkabadayı’nın son hiti ‘Ölümüne’, geçtiğimiz hafta radyo ve televizyonlarda, ‘En çok çalan’ ilk 10 eser arasında bir numaraya yükseldi.

Bir numara Soner

Soner Sarıkabadayı’nın son hiti ‘Ölümüne’, geçtiğimiz hafta radyo ve televizyonlarda, ‘En çok çalan’ ilk 10 eser arasında bir numaraya yükseldi. Şarkıcı, kendi sosyal medya hesaplarından veri listelerini paylaşarak, “Bu parçayı çalan bütün radyolara, müzik TV listelerine ve değerli radyocu dostlarıma teşekkür ederim” diye yazdı.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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