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19.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

'Bir süredir beraberiz'

Bir süredir adı Çağrı Atakan’la aşk dedikodularına karışan Eda Taşpınar, bir aydır birlikte olduklarını itiraf etti

'Bir süredir beraberiz'
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İzmir tatiline “Sıkıldım” diyerek, kısa bir ara veren Eda Taşpınar, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu Çağrı Atakan’la aşk yaşadığı iddialarını doğrulayan sosyetik güzel, “Evet, bir aydır beraberiz. Çok iyi gidiyor. Gayet güzel ve keyifli” diye konuştu. Taşpınar, saçındaki beyazlarla ilgili ise “Boyamayı düşünmüyorum, güzel beyazlıyor” dedi.
Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleriyle ilgili güzel dönüşler aldığını belirten Taşpınar, “Bu sene Kuveyt ve Dubai’ye açılmıştık, şimdi de Amerika’dayız, Amazon’a da girdik. Bir Türk markası ve kadın olarak gurur verici bir şey. ‘Markamı dünyaya açmak istiyorum’ demiştim, inşallah bunu yavaş yavaş başaracağım” diye konuştu.

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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Cadde Yazarları

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