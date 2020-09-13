Bir taşla iki kuş!

Genç şarkıcı Mela Bedel’in, ‘Alayı Yalan’ isimli çalışması Sony Music Türkiye etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Yorumuyla Türkçe pop ve R&B’yi harmanlayan Mela, söz ve müziği kendisine ait single için, “Yaşadığım bir kalp kırıklığından ortaya çıktı. Kırıldığı halde yoluna cesaretle devam edenlere armağan ettim bu parçayı. Yani şarkı gerçek, alayı yalan” dedi. Düzenlemesini Azel Bert ve Murat Acar yaptığı ‘Alayı Yalan’ın klibi, Murad Küçük yönetmenliğinde İstanbul’un farklı köşelerinde çekildi.