Bir 'yalan'ın hikayesi

26 Eylül’de Hülya Avşar’ın Ayvalık’ta ada aldığı haberini, özel logosuyla manşet yaptık. Ertesi gün Avşar’ın asistanı Serkan Karakaplan, haberimizi yalanladı.

Oysaki muhabirimiz Umut Ünver’e bu istihbarat geldiğinde, aradığı kişi asistan Karakaplan’dı... Ve duyduklarımızın doğru olduğunu söyledi.

Hatta Karakaplan, adanın adı ve fiyatıyla ilgili bilgileri de kendisi verdi. Ertesi gün ise ada sahiplerinden birinin “Satmıyoruz” açıklaması üzerine aradığımız Karakaplan, “Fiyatı yükseltmek için bu haberi yaptılar, sözde anlaşıldı ama henüz imza atılmadı” savunmasında bulundu.