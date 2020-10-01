MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bir 'yalan'ın hikayesi
01.10.2020 - 07:00 |

Bir 'yalan'ın hikayesi

‘Avşar Kızı ada aldı’ başlıklı manşetimiz, Hülya Avşar’ın asistanı tarafından yalanlandı. Oysaki o bilgileri bize veren asistan Serkan Karakaplan’ın kendisiydi...

Bir 'yalan'ın hikayesi
ABONE OL

26 Eylül’de Hülya Avşar’ın Ayvalık’ta ada aldığı haberini, özel logosuyla manşet yaptık. Ertesi gün Avşar’ın asistanı Serkan Karakaplan, haberimizi yalanladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hülya Avşar ada satın aldı!

Oysaki muhabirimiz Umut Ünver’e bu istihbarat geldiğinde, aradığı kişi asistan Karakaplan’dı... Ve duyduklarımızın doğru olduğunu söyledi.

Hatta Karakaplan, adanın adı ve fiyatıyla ilgili bilgileri de kendisi verdi. Ertesi gün ise ada sahiplerinden birinin “Satmıyoruz” açıklaması üzerine aradığımız Karakaplan, “Fiyatı yükseltmek için bu haberi yaptılar, sözde anlaşıldı ama henüz imza atılmadı” savunmasında bulundu.

Bir yalanın hikayesi

Magazin Haberleri Bülteni (30 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşk yok düet var

Aşk yok düet var

Yakında ekranda

Yakında ekranda

Maske tutkusu

Maske tutkusu

Bir 'yalan'ın hikayesi

Bir 'yalan'ın hikayesi

Sıradaki Haber