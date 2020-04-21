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21.04.2020 - 07:00 |

Bir yastıkta 42 yıl

İstanbul’un sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden Özden Group Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Babaoğlu ve eşi Figen Babaoğlu, 15 Nisan’a denk gelen 42’nci evlilik yıl dönümlerini evlerinde baş başa kutladı. ‘

Bir yastıkta 42 yıl

İstanbul’un sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden Özden Group Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Babaoğlu ve eşi Figen Babaoğlu, 15 Nisan’a denk gelen 42’nci evlilik yıl dönümlerini evlerinde baş başa kutladı. ‘Evde kal’ çağrılarına uyan çift, mutlu dakikalarını sosyal medya hesapları üzerinden dostlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Oğlu Pars'ın mezarını ziyaret eden Ebru Şallı uzun süre dua ettiSunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz perşembe günü hayata gözlerini yummuştu. Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyarete gitti.
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