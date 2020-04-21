21.04.2020 - 07:00 |
Bir yastıkta 42 yıl
İstanbul’un sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden Özden Group Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Babaoğlu ve eşi Figen Babaoğlu, 15 Nisan’a denk gelen 42’nci evlilik yıl dönümlerini evlerinde baş başa kutladı. ‘
İstanbul’un sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden Özden Group Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Babaoğlu ve eşi Figen Babaoğlu, 15 Nisan’a denk gelen 42’nci evlilik yıl dönümlerini evlerinde baş başa kutladı. ‘Evde kal’ çağrılarına uyan çift, mutlu dakikalarını sosyal medya hesapları üzerinden dostlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.