Bir yastıkta 51 yıl

İstanbul cemiyet hayatında birbirinden renkli etkinliklere imza atan ve dostları arasında ‘Darlingler’ olarak tanınan grubun yaratıcısı Feriha ve Osman Göksu, geçtiğimiz günlerde ayrı bir heyecan yaşadı. Tatillerini Çeşme’de sürdüren çift, 51’inci evlilik yıl dönümlerini yakın dostlarının katılımıyla pasta keserek kutladı.