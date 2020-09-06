MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bir yastıkta 51 yıl
06.09.2020 - 07:00 |

Bir yastıkta 51 yıl

İstanbul cemiyet hayatında birbirinden renkli etkinliklere imza atan ve dostları arasında ‘Darlingler’ olarak tanınan grubun yaratıcısı Feriha ve Osman Göksu, geçtiğimiz günlerde ayrı bir heyecan yaşadı.

Bir yastıkta 51 yıl
ABONE OL

İstanbul cemiyet hayatında birbirinden renkli etkinliklere imza atan ve dostları arasında ‘Darlingler’ olarak tanınan grubun yaratıcısı Feriha ve Osman Göksu, geçtiğimiz günlerde ayrı bir heyecan yaşadı. Tatillerini Çeşme’de sürdüren çift, 51’inci evlilik yıl dönümlerini yakın dostlarının katılımıyla pasta keserek kutladı.

5 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni5 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘41 kere maşallah!’

‘41 kere maşallah!’

Geri dönüşümlü kıyafet

Geri dönüşümlü kıyafet

‘Çılgın aşığım’

‘Çılgın aşığım’

Estetiğe karşı!

Estetiğe karşı!

Sıradaki Haber