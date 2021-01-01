01.01.2021 - 07:00 |
Bir yıl önce, bir yıl sonra
Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (UKDD) İstanbul Başkanı Pedagog Sima Sunder ve arkadaşları, her yıl Pera Palas Oteli’nde gerçekleştirdikleri geleneksel kutlamalarını bu yıl Zoom’da yaptı.
“2021 yılını karşılamaya var mısınız?” diyen başkan, sözlerini, “Çayımızı yudumlarken İlham Gencer’in müziği ve yaşadığımız unutulmaz günlerin güzelliklerini anmak için bir aradayız” şeklinde sürdürdü. İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin rekor katılım sağladığı buluşma, Gencer’in performansıyla neşe içinde devam etti.