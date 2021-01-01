Bir yıl önce, bir yıl sonra

“2021 yılını karşılamaya var mısınız?” diyen başkan, sözlerini, “Çayımızı yudumlarken İlham Gencer’in müziği ve yaşadığımız unutulmaz günlerin güzelliklerini anmak için bir aradayız” şeklinde sürdürdü. İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin rekor katılım sağladığı buluşma, Gencer’in performansıyla neşe içinde devam etti.