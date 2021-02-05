Bir Zamanlar Çukurova Behice diziden ayrılıyor mu? Behice ölüyor mu?

Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı 'Behice ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?' sorusu gündemde yer alıyor. Hande Soral'ın katıldığı oyuncu kadrosuyla ilgi gören Bir Zamanlar Çukurova'dan üst üste ayrılışlar dikkat çekmişti. İşte, Behice hala hakkında detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Perşembe akşamı ekrana gelen 82. son bölümle birlikte izleyicinin aklında soru işaretleri oluştu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Behice hala karakterinin intihar ederek dizi kadrosundan çıkacağı öne sürüldü. 83.bölümde diziden uçurumdan atlayarak ayrılacağı iddia ediliyor. Behice'nin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde netleşecek.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra, 7 Aralık 1968 tarihinde dünyaya geldi. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Esra Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürdü. Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile tanınır hale geldi. Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır. Başarılı oyuncunun bir kızı vardır.