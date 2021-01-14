Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mert Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yayın akışında yer alamadı. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölmü ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. ATV yayın akışında saat 20.45'te Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ekranlara gelecek. Maç yayınından dolayı bu hafta Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlanmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün 21 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.