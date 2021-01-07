Bir Zamanlar Çukurova Ümit karakteri kim? Ümit rolünü oynayan Hande Soral kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının en çok izlenen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın ölümü sonrası büyük bir boşluk oldu. Züleyha ile Müjgan, Yılmaz'ın gidişi sonrası birbirlerinin acılarına ortak olurlar. Diziye ise Ümit rolü ile Hande Soral katıldı. Ümit ile Demir'in el sıkıştığı sahnelerle, dizide işlerin karışacağı önceden seziliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral hayatı...

HANDE SORAL KİMDİR?

Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl’de dünyaya geldi. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alarak TV dünyasına adım attı. 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan “Küçük Kadınlar” isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı ve büyük beğeni topladı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği “Çalıkuşu” dizisinde yardımcı oyuncu olarak bulundu. Hande Soral, 2015 yılında “Birleşen Gönüller” adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

2017 yılında Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Zeydan karakterine hayat verdi.

14 Ekim 2017 tarihinde oyuncu İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.