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30.08.2020 - 14:28 |

Biran Damla Yılmaz: Çok mutluyum

Kendisi gibi oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, önceki gün Ulus’ta özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Biran Damla Yılmaz: Çok mutluyum
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Habertürk'ün haberine göre; hastane çıkışı görüntülenen oyuncu Biran Damla Yılmaz, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Küçük bir operasyon geçirdiğini söyleyen Yılmaz'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz, İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını verdi.

Biran Damla Yılmaz: Çok mutluyum

'ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM'

Öte yandan İlker Kaleli, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da görüntülenmişti. Adının oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Kaleli, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuşmuştu.

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Ünlü oyuncu, muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözleri karşısında gülerek, “Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum” karşılığını vermişti.

    30 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ağustos 2020 magazin haberlerini sizler için derledik
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    Cadde Yazarları

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