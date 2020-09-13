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HaberlerMagazin Haberleri ‘Biraz kıskanmış olabilirim’
13.09.2020 - 07:00 |

‘Biraz kıskanmış olabilirim’

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek adına açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, takipçilerini gülümsetti.

‘Biraz kıskanmış olabilirim’
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Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek adına açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, takipçilerini gülümsetti. Şarkıcının, sevgilisi Yıldırım ve bir başka köpekle verdiği kareyi, Benek’in ağzından, “Biraz kıskanmış olabilirim” esprisiyle yaptığı paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları:
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