Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek adına açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, takipçilerini gülümsetti. Şarkıcının, sevgilisi Yıldırım ve bir başka köpekle verdiği kareyi, Benek’in ağzından, “Biraz kıskanmış olabilirim” esprisiyle yaptığı paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.