Biraz sanat biraz moda

Osmanlı Sanat Uzmanı Serdar Gülgün, ulusal ve uluslararası alanda verdiği sanat konferanslarının yanı sıra tarihi Macar Feyzullah Paşa Köşkü’ndeki davetleriyle de isminden sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl dünya jet sosyetesinin katılımıyla 51’inci yaşını tarihi köşkte kutlayan Gülgün, önceki gün Instagram üzerinden yine uluslararası alanda büyük rağbet gören bir söyleşi yaptı. Dünyaca ünlü bir ayakkabı markasının yaratıcısı Edgardo Osorio ile sohbette, konu biraz Osmanlı sanatı biraz da ayakkabı modası üzerineydi...