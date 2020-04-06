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06.04.2020 - 07:00 |

‘Birbirimize bağlanıyoruz’

Taylor Swift, karantina döneminde telefonla bir radyo programına konuk oldu.

‘Birbirimize bağlanıyoruz’

Taylor Swift, karantina döneminde telefonla bir radyo programına konuk oldu. Şarkıcı, “Ailem ve arkadaşlarımla FaceTime üzerinden görüşüyorum. Fiziksel olarak izole olabiliriz ama teknoloji sayesinde oyunlar da oynayabiliriz” dedi. İçinde bulunduğumuz durum için “Kafa karıştırıcı ve ilginç” diyen Swift, “Sanırım insanlık, hiç olmadığı kadar birbirine bağlanıyor” şeklinde konuştu.

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