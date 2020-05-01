01.05.2020 - 09:06 |
Birce Akalay ne yapacağını şaşırdı
Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Akalay, sahil turu yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.
Habertürk'te yer alan habere göre; Birce Akalay, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına arabasıyla sahil hattında tur atan Akalay, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce şaşırdı.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, sahil turu yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.