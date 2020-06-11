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11.06.2020 - 14:18 |

Biricik Suden annesiyle anısını anlattı

MFÖ grubunun solistlerinden Mahzar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Suden, annesiyle sohbetini takipçilerine aktarırken önce hüzünlendirdi sonra güldürdü.

Biricik Suden annesiyle anısını anlattı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Biricik Suden, son paylaşımda bu defa annesiyle olan bir diyaloğunu takipçilerine aktardı. 93 yaşındaki annesiyle yaptığı telefon konuşmasını aktaran Biricik Suden şunları yazdı:

“Salı gecesi 93 yaşındaki annem telefonu kapatırken, ‘İyi ki seni doğurmuşum,seni çok sevdiğimi unutma olur mu?’ dedi. Niye bunu söyledin şimdi deyince, ‘E evladım, bu yaştan sonra sabaha çıkar mıyım belli değil’ dedikten sonra tüm günüm üzüntü, endişe ile geçti. Akşam eve geldiğimde annemi bu ağaca tırmanırken buldum. En tepedeki portakalı canı çekmiş."

Biricik Suden annesiyle anısını anlattı

Magazin Haberleri Bülteni (11 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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