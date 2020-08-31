Birinci yaş kutlaması

İnşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere sektörün önde gelen iş insanları arasında yer alan Hicabi Keleş ve Özgür Doğa Keleş’in evlerinin havuz başında, ayrı bir mutluluk yaşandı. Keleş Ailesi’nin Tolga, Nehir ve Selin’den sonra dört numaralı bireyi Kaptan Kaan Keleş’in birinci yaşına girişi, özel bir davetle kutlandı.

Tüm aile bireylerinin katıldığı günde, her şeyin kusursuz ve güzel geçmesi için canla başla çalıştılar.