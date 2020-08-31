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HaberlerMagazin Haberleri Birinci yaş kutlaması
31.08.2020 - 07:00 |

Birinci yaş kutlaması

İnşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere sektörün önde gelen iş insanları arasında yer alan Hicabi Keleş ve Özgür Doğa Keleş’in evlerinin havuz başında, ayrı bir mutluluk yaşandı.

Birinci yaş kutlaması
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İnşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere sektörün önde gelen iş insanları arasında yer alan Hicabi Keleş ve Özgür Doğa Keleş’in evlerinin havuz başında, ayrı bir mutluluk yaşandı. Keleş Ailesi’nin Tolga, Nehir ve Selin’den sonra dört numaralı bireyi Kaptan Kaan Keleş’in birinci yaşına girişi, özel bir davetle kutlandı.
Tüm aile bireylerinin katıldığı günde, her şeyin kusursuz ve güzel geçmesi için canla başla çalıştılar.

30 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ağustos 2020 magazin haberlerini sizler için derledik
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