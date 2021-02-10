Birkan Sokullu: Aşka dair radikal kararlar alabilirim

TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisi ile yıldızı parlayan Birkan Sokullu, ‘be Man’ dergisine röportaj verdi.

Birkan Sokullu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Oyunculuk neye ihtiyacım olduğuna henüz karar veremediğim bir zamanda karşıma çıktı. Hayatımın bir başka döneminde direksiyonu nereye kıracağım belli olmaz. Denemekten korkmuyorum ve tüm ihtimal kapılarını açık bırakıyorum."

"Ailemden hiçbir şeyimi gizlemem. Ancak kendi içimde aşka dair radikal kararlar alabilirim. İstanbul-New York arasında bir ilişkiyi sürdürmek mesela. Aşkı olduğu ve geldiği gibi yaşarım."