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10.02.2021 - 09:43 |

Birkan Sokullu: Aşka dair radikal kararlar alabilirim

Yaklaşık iki yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan oyuncu Birkan Sokullu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Birkan Sokullu: Aşka dair radikal kararlar alabilirim
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TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisi ile yıldızı parlayan Birkan Sokullu, ‘be Man’ dergisine röportaj verdi.

Birkan Sokullu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Oyunculuk neye ihtiyacım olduğuna henüz karar veremediğim bir zamanda karşıma çıktı. Hayatımın bir başka döneminde direksiyonu nereye kıracağım belli olmaz. Denemekten korkmuyorum ve tüm ihtimal kapılarını açık bırakıyorum."

"Ailemden hiçbir şeyimi gizlemem. Ancak kendi içimde aşka dair radikal kararlar alabilirim. İstanbul-New York arasında bir ilişkiyi sürdürmek mesela. Aşkı olduğu ve geldiği gibi yaşarım."

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