Yazarlarımızdan Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısının 'Birol Güven'in yaptığı koronavirüs paylaşımı' başlıklı kısmı şöyle:

Algıda seçicilik böyle bir şey... Sosyal medyada takip ettiğim yüzlerce insandan hiçbiri böyle bir haberi seçip, paylaşmadı. Sadece Birol Güven yaptı bunu. Çünkü mizaha çok elverişli bir haber bu. İşte ünlü komedi dizilerinin senaristi ve yapımcısı Güven’in bulup, Twitter’dan paylaştığı haber:

“Valencia’da bir genelevde koronavirüs tespit edildikten sonra mekan 86 müşteriyle birlikte karantina altına alındı.”

Dünyanın başına bela olan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar birçok ülkede ve yerde karantina uygulandı. Karantina altına alınan yerlerden hiçbiri genelev değildi. Güven’in bu haberi seçip, Twitter’da paylaşmasının sebebi, ortamın şahane bir komedi filmine uygun olması... Genelevdeki beden işçisi kadınlarla, müşterileri arasında karantina boyunca yaşanacaklar bir yana, 86 müşterinin kimlik bilgileri sızarsa dışarıya, o zaman yandı gülüm keten helva!