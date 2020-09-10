'Bizi aşk kurtarır'

Kanal D’nin farklı hikayesi ve oyunculuklarıyla izleyicilerden tam not alan dizisi ‘Yeni Hayat’ın ‘Bizi aşk kurtaracak’ sloganı ilgi çekti. Dizinin başrol oyuncuları, “Bizi aşk mı kurtaracak?” sorusunu yanıtladı. Serkan Çayoğlu, “Sevginin ve aşkın birçok problemi çözdüğünü gözlemlemiş biriyim” derken, Melisa Aslı Pamuk, “Bence, aşk ve sevgi her şeyin üstesinden gelir” şeklinde konuştu.

Nilperi Şahinkaya, “Biz aşka gerekli değeri verdikten sonra aşk bizi kurtarır” yanıtını verirken, Tayanç Ayaydın ise, ”Aşkı sen yönetemezsin, o seni yönetir. Kurtarıp kurtarmayacağı da yolda belli olur...” dedi. Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı proje, bu akşam merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana gelecek.