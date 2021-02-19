MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Bizi enayi yerine koymasınlar'
19.02.2021 - 07:00 |

‘Bizi enayi yerine koymasınlar'

Aynur Aydın, pandemi sürecinde parti yapanlara, “Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama aslında gerçekler ortada. Enayi olan biz değiliz” sözleriyle sitem etti

‘Bizi enayi yerine koymasınlar'
ABONE OL

Aynur Aydın, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Pandemide herkes gibi kendisinin de sıkıldığını söyleyen şarkıcı, “Uzun zamandır evden çıkmıyorum, sadece stüdyoya gidip, oradan da eve dönüyorum. Bugün de mecburen alışverişe çıktım. Çok sıkıldım ama dayanmak zorundayız. Şu süreçte hâlâ oraya buraya gidip, partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama aslında gerçekler ortada. Enayi olan biz değiliz” dedi. Aydın, 14 Şubat öncesinde attığı “Kiralık sevgili arıyorum” tweet’iyle ilgili de “Sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanıyorum. Benim ti’ye aldığım, eğlenme amaçlı yazdığım şeyleri başka yönlere çekmeye çalışanlar var ama pek önemsemiyorum” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sporumuza çağ atlatacak proje

Sporumuza çağ atlatacak proje

Larin operasyonu

Larin operasyonu

Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında!

Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında!

Avcı bu kez düşünceli!

Avcı bu kez düşünceli!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet