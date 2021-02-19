‘Bizi enayi yerine koymasınlar'

Aynur Aydın, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Pandemide herkes gibi kendisinin de sıkıldığını söyleyen şarkıcı, “Uzun zamandır evden çıkmıyorum, sadece stüdyoya gidip, oradan da eve dönüyorum. Bugün de mecburen alışverişe çıktım. Çok sıkıldım ama dayanmak zorundayız. Şu süreçte hâlâ oraya buraya gidip, partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama aslında gerçekler ortada. Enayi olan biz değiliz” dedi. Aydın, 14 Şubat öncesinde attığı “Kiralık sevgili arıyorum” tweet’iyle ilgili de “Sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanıyorum. Benim ti’ye aldığım, eğlenme amaçlı yazdığım şeyleri başka yönlere çekmeye çalışanlar var ama pek önemsemiyorum” açıklamasını yaptı.