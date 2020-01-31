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31.01.2020 - 07:10 |

'Bizim teknik direktörlere ders olsun'

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in, tüm şöhretine rağmen katıldığı bir etkinlikte yaka kartı takması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

'Bizim teknik direktörlere ders olsun'

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Bizim teknik direktörlere ders olsun" başlıklı yazısı şöyle: 

Brad Pitt, katıldığı bir davette, üzerinde adı olan yaka kartını takmış. “Manyak mısınız siz, beni tüm dünya tanıyor” deyip, kartı almamazlık edebilir ya da aldıktan sonra takmayıp cebine koyabilirdi. Fotoğrafı görünce, Türkiye’deki futbol endüstrisi aktörlerinin egosunu düşündüm. Federasyonun verdiği kartları takmayan ya da taksa bile adı olan bölümü koltuk altına geçiren hormonlu egolar... Bu kareye bakıp da utanırlar mı acaba diyeceğim ama fazla iyi niyetli bir tavır olur bu...

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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