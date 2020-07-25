Blake Lively-Ryan Reynolds'ın üçüncü çocuğunun adı belli oldu

Hollywood’un en gözde çiftlerinden olan Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın üçüncü çocuklarının adı belli oldu. Çift, kız bebeklerine ‘Betty’ adını verdi.

Lively, 4 Ekim 2019 tarihinde üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. People dergisi, ünlü çifte yakın kaynaklara dayandırarak, üçüncü çocuklarının adının 'Betty' olduğunu açıkladı.

Çiftin diğer kızlarının isimleri ise James (5) ve Inez (3).