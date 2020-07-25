25.07.2020 - 15:53 |
Blake Lively-Ryan Reynolds'ın üçüncü çocuğunun adı belli oldu
Oyuncu çift Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın, 2019 yılında dünyaya gelen üçüncü çocuklarının adı ortaya çıktı.
Hollywood’un en gözde çiftlerinden olan Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın üçüncü çocuklarının adı belli oldu. Çift, kız bebeklerine ‘Betty’ adını verdi.
Lively, 4 Ekim 2019 tarihinde üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. People dergisi, ünlü çifte yakın kaynaklara dayandırarak, üçüncü çocuklarının adının 'Betty' olduğunu açıkladı.
Çiftin diğer kızlarının isimleri ise James (5) ve Inez (3).