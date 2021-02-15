Blake Lively'den Ryan Reynolds paylaşımı: Saçlarını boyattı

Rol aldığı 'Gossip Girl' (Dedikoducu Kız) adlı diziyle adını duyuran Blake Lively, Instagram sayfasında, oyuncu kocası Ryan Reynolds'a saçlarını boyattığı bir videoyu paylaştı. Lively'nin bu eğlenceli videosuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve mesaj geldi.

Lively'nin bir takipçisi "Şimdi bu aşk" derken, bir başkası da Ryan Reynolds'ı "gizli yeteneklerin adamı" olarak tanımladı. Bir başka takipçisi de Lively ile Reynolds'ı sevdiğini yazıp, çiftin Sevgililer Günü'nü kutladı. Blake Lively'nin bir başka takipçisi de "Reynolds'ın yapamadığı şey var mı?" diye sordu.

2012 YILINDA EVLENDİLER

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Blake Lively ile Ryan Reynolds, 2011 yılından bu yana birlikteler. Çift, 2012 yılında evlendi.

Ryan Reynolds ve Blake Lively kısa bir süre önce Betty adını verdikleri üçüncü kız bebeklerine kavuştu. Çiftin Inez ve James adında iki kızı daha bulunuyor.

DÜĞÜN MEKANI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan Fast Company'ye verdiği röportajda; Ryan Reynolds, 2012'deki düğünlerini Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söylemişti. Bunun nedeni ise çiftin hayatlarını birleştirdiği o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acımasız koşullar altında çalıştırılmış olmasıydı. Ryan Reynolds bu konuda "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum" diye konuşmuştu.

Ünlü oyuncu, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin bir düğün mekanı olduğunu belirtmişti. Ama sonradan o mekana baktıklarında, geçmişinde büyük trajediler barındıran bir yer gördüklerini de sözlerine eklemişti.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM/ SPLASH NEWS