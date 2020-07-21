Bodrum’da Derin buluşma

Temmuz ayı başında iki güzel kızını aldığı gibi Bodrum’a giden Derin Mermerci’nin bu aralar mutluluğuna diyecek yok... Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Derin Hanım’a, tatilde arkadaşları da eşlik ediyor. Tekneleriyle koyları gezen grupta Berk Ekşioğlu, Burak Arıkan ve Aslı Ekşioğlu da vardı. Eğlencenin tavan yaptığı günde ekip, uzak kaldıkları günlerin acısını çıkardı. Derin Mermerci, Aslı Ekşioğlu’yla çektirdiği fotoğrafları, “Bazı insanların özel olduğunu söylerler, peki Asluş... Sen benimsin” notuyla, sosyal medya hesabından paylaştı.