30.08.2020 - 07:00 |
Bodrum’un yenisi
Bodrum’un ilk sağlıklı ve organik restoranı Avocado Queen by Novikov Yalıkavak Marina açıldı.
Novikov Grubu Ortak Yatırımcısı Anton Pinskiy ve grubun Türkiye’deki restoranlarının genel müdürü ve grup temsilcisi Aykut Postacı, misafirlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. İkili, bir araya gelip, başarılarını kutladı.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.