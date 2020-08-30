Bodrum’un yenisi

Novikov Grubu Ortak Yatırımcısı Anton Pinskiy ve grubun Türkiye’deki restoranlarının genel müdürü ve grup temsilcisi Aykut Postacı, misafirlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. İkili, bir araya gelip, başarılarını kutladı.