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17.08.2020 - 07:00 |

Boğaz’a daldı

UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu ve milli sporcu Şahika Ercümen, Dilara Koçak’la İstanbul Boğazı’nda bir dalış gerçekleştirdi.

Boğaz’a daldı
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UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu ve milli sporcu Şahika Ercümen, Dilara Koçak’la İstanbul Boğazı’nda bir dalış gerçekleştirdi. İkili, denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Ercümen, “Bugünkü dalışta yine birçok atıkla karşılaştık. Bunu biraz çevreme ve Dilara’ya da göstermek istedim. Çünkü suyun altında biraz yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyabiliyorum” dedi.

 

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Cadde Yazarları

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