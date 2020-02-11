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11.02.2020 - 10:25 |

Bong Joon-ho'dan Türkiye'ye mesaj: Anlatmaktan çekinmeyin

92. Oscar Ödülleri, önceki akşam Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun 'Parazit' filmi, Oscar tarihine bir ilke imza attı. İngilizce olmayan yapım, ‘En İyi Film’ dahil 4 ödül aldı. Töreni yerinde izleyen Hürriyet Kelebek yazarı Barbaros Tapan, Bong Joon-ho’yla buluştu.

Bong Joon-ho'dan Türkiye'ye mesaj: Anlatmaktan çekinmeyin

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho imzalı 'Parazit'; “En iyi film”, “En iyi yönetmen”, “En iyi uluslararası film” ve “En iyi özgün senaryo” kategorilerinde Oscar kazandı. Oscar’ın 92 yıllık tarihinde İngilizce olmayan bir film, ilk kez “En iyi film” ödülünü kazandı.

Bong Joon-ho, Barbaros Tapan aracılığıyla Türkiye’deki hayranlarına seslendi: Türkiye ve Güney Kore halkları birbirini çok iyi tanıyor. Filmimi izleyen Türkiye’deki dostlarıma selamımı ilet lütfen Barbaros. Sizin de çok hikayeniz var. Anlatmaktan çekinmeyin. Darısı Türk sinemasının başına.

HEYECANLI BEKLEYİŞ
Güney Kore halkı, Oscar törenini TV başından ayrılmadan izledi. En son ödül ‘En İyi Film’ açıklanınca sevinçten çılgına dönen halk, günü sokaklarda geçirdi.

Bong Joon-hodan Türkiyeye mesaj: Anlatmaktan çekinmeyin

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