Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncuları kim, Börü ne demek?
Börü filmi, konusu ile izleyeni ekrana kitliyor. Polisiye dram türündeki film, 2018 yılında vizyona girdi. Sinema severlerin yanı sıra artık televizyon ekranlarında da ilgiyle izleniyor. Börü filmi oyuncuları da merak konusu. İşte, Börü oyuncuları ve konusu...
Severek izlenen filmin ardından seyirciler 'Börü nedir, ne demek?' sorusunu sorguluyor. Polis Özel Harekat'ının özel bir timini konu edinen Börü filmi Can Emre ve Cem Özüduru yönetmenliğinde, Alper Çağlar ve Doruk Acar yapımcılığında beyazperdeye geldi. Senaryosunu ise Alper Çağlar, Can Emre, Emre Sirel, Cem Özduru kaleme aldı.
BÖRÜ FİLMİ KONUSU
Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.
BÖRÜ OYUNCU KADROSU
Serkan Çayoğlu Kaya Ülgen
Murat Arkın Kemal Boratav
Emir Benderlioğlu Turan Kara
Can Nergis Tolga Erlik
Ahmet Pınar Barbaros Çepni
Zafer Algöz Osman Alan
Özge Gürel Gökçe Demir
Mesut Akusta İrfan Aladağ
Ozan Ağaç Baran
Bedii Akın Ömer
Tan Altay
Gürol Tonbul Turgut Başkan
Tamer Karadağlı Mustafa Kemal Atatürk (seslendirme)
BÖRÜ NE DEMEK?
Türk kaynaklarında, sinemada ve TV ekranlarında sıkça yer alan 'börü' kelimesinin anlamı araştırılıyor. Börü kelimesi farklı anlamlara gelmektedir.
- Kutsal bir varlık olarak kurt hayvanı temsili,
- Cesur,
- Bahadır,
- Yiğit.
Yukarıdakilerin yanı sıra at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen zamane kişilere denebilmektedir. Ayrıca Yiğit güreşçiler için kullanılan bu kelime, dağ eteklerine gezdiğini inanılan gök tanrıları için de kullanılmaktadır.