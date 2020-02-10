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10.02.2020 - 07:00 |

Borusan Contemporary’e yeni atama

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan beslenen, sergiler, etkinlikler, eğitici aktiviteler, yeni eserler ve mekana özgü yerleştirmeler gibi çeşitli programlara yer veren Borusan Contemporary’nin müze müdürü görevine Dr. Kumru Eren getirildi.

Borusan Contemporary’e yeni atama

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan beslenen, sergiler, etkinlikler, eğitici aktiviteler, yeni eserler ve mekana özgü yerleştirmeler gibi çeşitli programlara yer veren Borusan Contemporary’nin müze müdürü görevine Dr. Kumru Eren getirildi. Daha önce de çeşitli kurumsal koleksiyonlara danışmanlık yapan ve kültür sanat alanında projelere imza atan Eren, ayrıca Uluslararası Sanat Eleştirmenleri üyesi.

Saba Tümer'den şaşırtan sözler: David Beckham’la...Sunucu Saba Tümer, yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.
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