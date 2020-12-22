Boş durmadı

Şarkıcı, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde kalan iki dersini verip, mezun olmak için haftanın her günü online eğitime katılıyor. Bunların yanı sıra düzenli pilates ve hamak yogası yapan Sağın, yeni parçalar için de stüdyoya girdi.