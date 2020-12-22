22.12.2020 - 07:00 |
Boş durmadı
Simge Sağın, pandemi döneminde boş durmuyor.
Şarkıcı, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde kalan iki dersini verip, mezun olmak için haftanın her günü online eğitime katılıyor. Bunların yanı sıra düzenli pilates ve hamak yogası yapan Sağın, yeni parçalar için de stüdyoya girdi.
Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.