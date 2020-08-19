Boşanma sonrası eski eşi kızını göstermiyor!

STFA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Taşkent, 2017 yılında Polonyalı Viviana Czapracka ile nikâh masasına oturmuş, eşinin kızları Lila’yı dünyaya getirmesiyle ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi, 3 ay önce resmi olarak boşandılar.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; pek dostça olmayan ayrılık sonrası Czapracka, üç yaşındaki kızları Lila’yı alıp kayıplara karıştı. Kızını görmek isteyen Taşkent, Viviana Hanım’a ne kadar ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Avukatlarını devreye sokan Taşkent, hem eski eşine ulaşmaya çalışıyor hem de kalıcı bir uzlaşma yolu arıyor. Bu sıkıntılı süreçte biraz olsun soluklanmak için geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen iş adamına, ailesi ve yakın dostları destek oluyor.