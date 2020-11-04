MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evine gitti' iddiası
04.11.2020 - 16:00 |

'Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evine gitti' iddiası

ABD'li aktör Brad Pitt'in geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine gittiği ve yaklaşık 1,5 saat orada kaldığı iddia edildi. Yakışıklı oyuncuya yakın bir kaynak, Pitt'in çocuklarının hatırına Jolie ile barış yapmak istediğini ifade etti.

'Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evine gitti' iddiası
ABONE OL

Brad Pitt'in, geçtiğimiz günlerde eski eşi Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine gidip içeride 1,5 saat kaldığı öne sürüldü. Eve girerken ana kapıyı tercih eden Pitt'in, ayrılırken de daha önce hiç kullanmadığı gizli kapıyı tercih ettiği iddia edildi.

ABD'li oyuncuya yakın bir kaynak, Pitt'in çocuklarının hatırına Jolie ile barış yapmak istediğini ifade etti. Aynı kaynak, Brad Pitt'in, eski eşi ile son dört yılda yaşadıkları bu çirkinliğe bir son vermek istediğini belirtti.

12 yıllık birlikteliklerini 2016'da bitiren Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında çocuklarının velayet savaşı sürüyor.

Kerimcan Durmaz kaostan korktu, soluğu markette aldıBir süredir Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Donald Trump ve Biden arasındaki seçim sonrası ülkede kaos çıkacağı yönündeki söylentilerin ardından erzak alışverişi yapmak için soluğu markette aldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öner Erkan'dan 'Çukur' açıklaması

Öner Erkan'dan 'Çukur' açıklaması

Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı

Naz Elmas'ın alışveriş şıklığı

Sabri Sarıoğlu çocukları için alışveriş yaptı

Sabri Sarıoğlu çocukları için alışveriş yaptı

Çetin Altay: Sakallarımı kesmiyorum

Çetin Altay: Sakallarımı kesmiyorum

Sıradaki Haber