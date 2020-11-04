'Brad Pitt, Angelina Jolie'nin evine gitti' iddiası

Brad Pitt'in, geçtiğimiz günlerde eski eşi Angelina Jolie'nin altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Loz Feliz'deki malikanesine gidip içeride 1,5 saat kaldığı öne sürüldü. Eve girerken ana kapıyı tercih eden Pitt'in, ayrılırken de daha önce hiç kullanmadığı gizli kapıyı tercih ettiği iddia edildi.

ABD'li oyuncuya yakın bir kaynak, Pitt'in çocuklarının hatırına Jolie ile barış yapmak istediğini ifade etti. Aynı kaynak, Brad Pitt'in, eski eşi ile son dört yılda yaşadıkları bu çirkinliğe bir son vermek istediğini belirtti.

12 yıllık birlikteliklerini 2016'da bitiren Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında çocuklarının velayet savaşı sürüyor.